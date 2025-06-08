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        Haberler Gündem 4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı

        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında bina sakinleri yaşadıklarını anlattı

        Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bina sakinleri yaşadıkları dehşeti anlattı Bina sakini Leyla Dinç, "Göz gözü görmüyordu. Küçük çocuğum da kucağımdaydı. Kaçmaya çalışırken birinci katta bayılmak üzereydim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:42 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:44
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        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında bina sakinleri yaşadıkları anları anlattı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda, 5 Haziran'da çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin savcılıktaki sorguları sürerken, binada yaşayanlar da elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı bulunmadığından bir süre için yakınlarının yanına yerleşti.

        Bina sakinleri zaman zaman bazı eşyalarını almak için evlerine geliyor.

        Yangının izlerini taşıyan binada koridorların tavanları, dairelerin giriş kapıları ve yerlerin is ile kaplandığı, bazı kapılarda ise "Daire boştur kapıyı kırmayınız" yazısının yer aldığı kağıtlar asıldığı görüldü.

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        "KİMİN İHMALİ VARSA GEREKENLERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

        Binanın ikinci katında oturan Leyla Dinç, AA muhabirine, yangından sonra yakınlarının yanına yerleştiğini belirterek, kontrol etmek ve bazı ihtiyaçlarını almak için evine geldiğini söyledi.

        Yemek hazırladığı sırada binadan seslerin yükseldiğini ve yangın çıktığını duyduğunu anlatan Dinç, bunun üzerine 3 çocuğuyla binadan çıkmaya çalıştığını kaydetti.

        DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI KÜÇÜK'TEN YANGIN AÇIKLAMASI

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 13 katlı apartmanda bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksikliğin tespit edildiğini söylemişti.

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        Dinç, "Kapıyı açtığımda dumandan göz gözü görmüyordu. Küçük çocuğum da kucağımdaydı. Kaçmaya çalışırken birinci katta bayılmak üzereydim. Kendimi dışarıya zor attım. Ambulansta bana müdahale ettiler. Oksijen verdiler, çok duman solumuştum. O anlar çok kötüydü, anlatılacak gibi değildi, kendimizi zor kurtardık. İtfaiye biraz geç geldi. Ekipler geldikten sonra üst katlara ulaşamadı." dedi.

        Dinç, bina sakinlerinin çoğunun nakliye firmasına ait araçla tahliye edildiğini anlattı.

        Yangın nedeniyle Kurban Bayramı'nı yaşayamadıklarını dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

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        "Çocuklarımız sevinç ve neşe içindeydi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Allah bir daha yaşatmasın. Şu an yakınlarımızda kalıyoruz. Bu süreç 2-3 ay sürecekmiş. Bazı ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Binada 4 canımızı kaybettik. Daha da fazla can kaybı olabilirdi. Bu konuda kimin ihmali varsa gerekenlerin yapılmasını istiyoruz."

        Apartmanın giriş katında yaşayan bina görevlisi Mehmet Fidanten de önce yangının bir evde çıktığını düşündüklerini ifade ederek, daha sonra yardım seslerini duyduklarını söyledi.

        "'İmdat, yangın var' diye sesler duydum. Önce doğal gaz bağlantısını kestim. Ev yangını olduğunu zannettim fakat ara boşluktaki pencereyi açınca yangını fark ettim. Yangının elektrikten kaynaklı olduğunu düşündüm ve elektriği kestim, jeneratörü devre dışı bıraktım." diyen Fidanten, dumandan dolayı binanın içine giremediğini belirtti.

        Fidanten, yangına müdahalede zorlandıklarını anlatarak, birinin kalmış olabileceği ihtimaliyle asansörleri de kontrol ettiklerini söyledi.

        Nakliye firmasının asansörüyle birçok kişinin binadan tahliye edildiğini belirten Fidanten, yangının gece saatlerinde meydana gelmiş olması halinde daha çok can kaybı ve yaralanmanın yaşanabileceğini ifade etti.

        Fidanten, "Şu anda bazı bina sakinleri gelip ihtiyaçları doğrultusunda eşyalarını alıyor. Bazı dairelerde zarar söz konusu." dedi.

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

        Yangına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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