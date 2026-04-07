Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2 Nisan 2026 tarihli kararıyla BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. için üç aylık geçici mühlet süreci başlatıldı.

İCRA İŞLEMLERİ DURDURULDU

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine başlatılmış ve devam eden tüm icra işlemleri geçici olarak askıya alındı. Bu kapsamda yeni icra takibi başlatılamayacak, mevcut süreçler ise durdurulmuş sayılacak. İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının uygulanması da bu süre boyunca geçerli olmayacak.

Şirketin üretim ve operasyonlarının devam edebilmesi adına makine, ekipman ve araçların işletmede kalmasına izin verildi. Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçilirken, finansal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için belirli güvenceler oluşturuldu.

Karar göre ,geçici mühlet süresince şirketin alacağı tüm kararlar, atanan konkordato komiser heyetinin onayına bağlı olacak. Rehinli alacaklar için takip başlatılabilse de, bu kapsamdaki varlıkların satışı sınırlandırıldı.

KARAR TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

Dosyanın bir sonraki duruşmasının 1 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu duruşmada mahkeme, şirketin mali yapısına ilişkin değerlendirme yaparak kesin mühlet verilip verilmeyeceğine karar verecek.

BAKTAT HAKKINDA

1986 yılından itibaren 5 BAKLAN Kardeş, Almanya Mannheim’ da kurdukları şirket aracılığı ile, Türk gıda ürünlerini özellikle paketlenmiş bakliyat, kuruyemiş ve baharatları Türkiye’ den alıp pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve ticaret hayatına atılmışlardır. 2018 yılı itibariyle BAKTAT ZEYTİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. BAKTAT ZEYTİN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Baklan'dır. BAKTAT Zeytin’in ürettiği zeytin ve zeytin ürünleri tüm dünyadaki zincir marketlerin raﬂarında yer almaktadır. BAKTAT ZEYTİN üretiminin yüzde 90’ını HAS PREMIUM ve diğer markalarıyla 56 ülkeye Zeytinin Has’ı olarak ihraç etmektedir.