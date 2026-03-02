Gölün kendileri için bir su birikintisinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: "Burası bizim çocukluğumuz, kültürümüz, tarihimiz. En son çocukken gördüğümüz manzara inşallah bu yıl yeniden gerçekleşecek. Köyümüzün yakınında ve gölün havzası içerisinde 'Berdilik' adını verdiğimiz bir alan var. Orası biz çocukken gölün suyuyla doluydu. O bölge köyümüze daha yakın olduğu için kuşların sesini daha rahat duyabiliyorduk ama buranın suyu zamanla çekildi. Hatta vatandaşlar, yaklaşık 35 yıldır hiç su altında kalmayan stabilize yollar oluşturdu. Yağmurlarla birlikte burası su doldu, yollar kapandı."