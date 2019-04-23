İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler tarafından “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında, huzur ve kamu düzenini bozan ile suç isleme amacındaki kişilerin yakalanarak mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik; umuma acık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 22/04/2019 tarihinde 12:00-14:00 saatleri arasında park, okullar civarındaki cafeler, internet ve oyun salonları/kıraathaneler, 18:00-20:00 saatleri arasında ana kavsak, meydan, park, alışveriş merkezi, vb. alanlarda uygulama yapıldı.

45 BİN 557 PERSONEL KATILDI

Uygulama, ülke genelinde 10 bin 662 karma ekip, 199 dedektör köpek ve 45 bin 557 personelin katılımı ile yapıldı. Uygulama sonucunda; 387 bin 598 vatandaş kontrol edildi, 2 FETÖ/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 42 hırsızlık, 9 dolandırıcılık, 1.378 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1.452 aranan şüpheli yakalandı.

KAYIP ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

19 kayıp çocuk bulundu ve ailelerine teslim edildi, 45’i yabancı uyruklu şüpheli olmak üzere toplam 196 şüpheliye adli işlem tesis edildi, bunlardan 90’ı gözaltına alındı. 97’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 466 şüpheli dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından idari para cezası kesildi. 21 yabancı uyruklu şüpheli idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dilencilik yapan 1’i yabancı uyruklu çocuk olmak üzere, toplam 16 çocuk ailelerine teslim edildi.



113 BİN 778 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Yapılan uygulamada, 19 bin 781 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve 117 umuma açık iş yerine idari para cezası kesildi. 113 bin 778 adet araç kontrol edildi, 4 aranan araç yakalandı, eksiği tespit edilen 3 bin 217 araca idari para cezası kesilirken, 67 hacizli yakalamalı araç ile 632 araç trafikten men edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 190 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 4 adet kesici/delici alet, 7 adet kuru sıkı tabanca, 2 gram eroin, 344 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 17 kök hint keneviri, (3) adet uyuşturucu hap, 7 bin 90 paket kaçak sigara, 6.5 litre kaçak içki, 65 kg kaçak tütün ve 18 bin 600 adet makaron ele geçirildi.