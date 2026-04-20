45. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

9-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul'un iki yakasındaki yedi salonda dünya sinemasının en iyi örnekleriyle buluşturan, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşileri harmanlayan 45. İstanbul Film Festivali, 19 Nisan Pazar akşamı The Marmara Taksim'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Onur Özaydın'ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu.

ALTIN LALE PRENSES MUMBİ'YE GİTTİ

Altın Lale Yarışması'nda bu yıl yerli ve yabancı 15 film yarıştı. Yönetmen David Mackenzie'nin başkanlığını yürüttüğü Altın Lale Yarışması jürisinde Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer aldı.

REKLAM

Altın Lale'yi bu yıl, Damien Hauser'in yönettiği Memory of Princess Mumbi / Prenses Mumbi kazandı. Ödülü jüri başkanı, yönetmen David Mackenzie açıkladı. Altın Lale Ödülü, Şakir Eczacıbaşı anısına Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avro tutarında para ödülüyle destekleniyor.

Jüri Özel Ödülü, Bi Gan'ın yönettiği Resurrection / Diriliş adlı filme verildi. Ödülü, yapımcı Rodrigo Areias açıkladı.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Ma frère / Summer Beats / Yaz Kampı filmiyle Lise Akoka ile Romane Gueret kazandı. Ödülü kazanan yönetmenleri, Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner açıkladı.

En İyi Senaryo Ödülü'nü Rose ile Markus Schleinzer ile Alexander Brom kazandı. Kazananı, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç açıkladı.

REKLAM

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki rolüyle İnci Sefa Cingöz kazandı. Ödülü, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç takdim etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Ölü Köpekler Isırmaz filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper kazandı. Ödülü oyuncu Ekin Koç takdim etti.

Altın Lale jürisi ayrıca György Pálfi'nin yönettiği Tavuk filmine mansiyon verdi.

KISA FİLM ÖDÜLÜ YERÇEKİMİ'NE GİTTİ

İstanbul Film Festivali'nin kısa film yapımını özendirmek, bu alandaki gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla başlattığı ulusal nitelikli Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 11 film yer aldı. Filmleri değerlendiren jüride yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Meriç Aral ve yönetmen Levent Türkan yer aldı.

REKLAM

En İyi Kısa Film Ödülü'nü Dalya Keleş'in yönettiği Yerçekimi kazandı. Bu ödül, Anadolu Efes tarafından 200.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Jüri, ayrıca Berna Sitera Değirmen'in yönettiği Aşk ve Diğerleri'ni mansiyona layık gördü.

YENİ BAKIŞLAR

Bu yıl, Seyfi Teoman Ödülü'ne 13 ilk veya ikinci yerli film aday oldu. En iyi filme verilen ödül, genç yaşta kaybettiğimiz yapımcı ve yönetmen Seyfi Teoman'ın adını yaşatmak amacıyla veriliyor.

Jüride yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay, oyuncu Murat Kılıç, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yapımcı Soner Alper ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Meltem Naz Salduz yer aldı.

Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü'nü Morteza Atabaki'nin yönettiği 32 Metre kazandı. Ödülü jüri üyesi Meryem Yavuz takdim etti. Bu ödül, Anadolu Efes tarafından 800.000 TL tutarında para ödülüyle destekleniyor.

REKLAM

En İyi Senaryo Ödülü'nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel kazandı. Ödül, jüri üyesi Meryem Yavuz tarafından takdim edildi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, Keçi501 filmiyle Reşat Okan Candemir'e verildi. Ödülü Mehmet Akif Büyükatalay takdim etti.

En İyi Kurgu Ödülü, 32 Metre filmiyle Morteza Atabaki'ye verildi. Ödülü jüri üyesi Meltem Naz Salduz takdim etti.

En İyi Sanat Yönetimi Ödülü'nü, İsimsiz Eserler Mezarlığı filmiyle Elif Öner kazandı. Ödül, jüri üyesi Soner Alper tarafından takdim edildi.

REKLAM

En İyi Müzik Ödülü'nü, İsimsiz Eserler Mezarlığı filmiyle Efe Demiral kazandı. Ödülü Meltem Naz Salduz takdim etti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Esra Dermancıoğlu kazandı. Ödül, jüri üyesi Mehmet Akif Büyükatalay tarafından takdim edildi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Annem Hakkında filmiyle Burak Dakak kazandı. Ödül, jüri üyesi Soner Alper tarafından takdim edildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Çağdaş Ekin Şişman kazandı. Ödül, jüri üyesi Murat Kılıç tarafından takdim edildi.

REKLAM

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Özer Keçeci kazandı. Ödülü kazanan, jüri üyesi Murat Kılıç tarafından açıklandı.

BAĞIMSIZ ÖDÜLLER

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ve Türkiye'den üç farklı meslek kuruluşu (Film-Yön, BSB ve SİYAD) festivaldeki filmleri bağımsız jürileriyle değerlendirdi.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI jürisinde sinema yazarları Selim Eyüboğlu, Mohamed Nabil Abdelhakim ve Nada Azhari Gillon yer aldı. Jüri, Altın Lale Yarışması'ndaki filmleri değerlendirdi. Altın Lale Yarışması'nda Mark Jenkin'in yönettiği Rose of Nevada, FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü.

Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisinde yönetmenler Hüseyin Karabey, Hatice Aşkın ve Çiğdem Sezgin yer aldı. Film-Yön jürisi, En İyi Yönetmen Ödülü'nü, yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Osman Sınav anısına, Bağlar, Kökler ve Tutkular filmiyle Sunay Terzioğlu'na takdim etti.

Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisinde belgesel sinemacılar Ersan Ocak, Esin Özalp Öztürk ve Ozan Turgut yer aldı. Resmi seçkide yer alan belgeselleri değerlendiren BSB jürisi, Volkan Üce'nin yönettiği 2m2 filmini ödüllendirdi.

Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisinde sinema yazarları Fırat Ataç, Necla Algan ve Kerem Bumin yer aldı. SİYAD jürisi, En İyi Film Ödülü'nü Melik Kuru'nun yönettiği İsimsiz Eserler Mezarlığı filmine takdim etti.