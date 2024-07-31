4X200 metre serbest stilde zafer Büyük Britanya'nın
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 4X200 metre serbest stil finalleri gerçekleştirildi
Giriş: 31.07.2024 - 01:07 Güncelleme: 31.07.2024 - 01:07
Paris'teki La Defense Arena'da yapılan yarışta Büyük Britanya, 6 dakika 59 saniye 43 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
ABD 7 dakika 78 saliselik derecesiyle gümüş madalya elde ederken, 7 dakika 1 saniye 1 saliselik süreyle Avustralya bronz madalya kazandı.
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