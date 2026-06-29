Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 5 gözaltı! 72 milyon liralık dolandırıcılık

        5 gözaltı! 72 milyon liralık dolandırıcılık

        Beşiktaş'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Dinçer K.(83)'yi 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 gözaltı! 72 milyon liralık dolandırıcılık

        DHA'da yer alan habere göre; olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dinçer K. telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

        2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yapılan çalışmalarda, olayda 'Eldenci', 'Aracı', 'üst aracı' ve 'Atıcı' olarak görev aldıkları değerlendirilen şüpheliler Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe’nin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler bugün, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 'Organizatör' olarak değerlendirilen şüpheli Hakan Ural ile 'Atıcı' konumundaki Ahmet Karatay’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, elebaşılığını A.E.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları