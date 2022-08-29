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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da 5 kişinin öldüğü kazada işte bilirkişi raporu! Ölüme, fren sistemindeki arıza götürmüş! - Güncel haberler
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5 kişiyi ölüme, fren sistemindeki arıza götürmüş!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi

Son dakika: Bursa'da 5 kişinin öldüğü kazada işte bilirkişi raporu! Ölüme, fren sistemindeki arıza götürmüş! - Güncel haberler
5 kişinin öldüğü kazada işte bilirkişi raporu!
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DHA

Bursa İnegöl'de kaza, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi.

FRENİ BOŞALDI UÇURUMA YUVARLANDI

DHA'da yer alan habere göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI

20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

KÜTAHYA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Cenazelerin, bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de toprağa verileceği öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

KESKİN VİRAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Otobüsün şarampole devrildiği alandaki keskin virajlar dikkat çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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