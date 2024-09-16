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        Haberler Gündem Güncel 5 litre atık yağa 1 litre sıvı deterjan | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 5 litre atık yağa 1 litre sıvı deterjan hediyesi

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında başlattığı çalışmayla, 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:37
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        5 litre atık yağa 1 litre sıvı deterjan
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        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında bitkisel atık yağların dönüşümü için yürüttüğü atık yağ toplama çalışmalarını sürdürüyor.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma ile lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar toplanayor. Vatandaşların talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor.

        Bitkisel atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Esenyurtlular, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları teslim etmek için Esenyurt Belediyesinin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturabiliyorlar. Talepler doğrultusunda evlere giden ekipler, atık yağları toplayarak geri dönüşüm şantiyelerine götürüyor.

        Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e çevreci ve duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Meltem Şafak Yücel, "Çevre kirliliği için atık yağlarımızın lavabolara dökülmemesi gerekiyor. Sularımızı korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için bunu yapmak zorundayız. Belediyemize de böyle bir hizmet sağladığı için çok teşekkür ederiz. Ben mümkün olduğunca toplayarak belediyemize teslim ediyorum. Geri dönüşüm olarak kullanılıyor" dedi.

        Sezen Yaşakan da "Esenyurt Belediyesine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de atık yağlarımı sürekli Belediyemize veriyorum. Arıyorum, hemen gelip alıyorlar. Çevreye bir katkımız oluyor" diye konuştu.

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