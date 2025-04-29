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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 5 maç transferi de etkileyecek - Galatasaray Haberleri

        5 maç transferi de etkileyecek

        Ligde üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray'ın kalan 5 maçı Şampiyonlar Ligi biletiyle birlikte transferlerini de etkileyecek.

        Giriş: 29.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:27
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        5 maç transferi de etkileyecek
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        Süper Lig’in 33. haftasında sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor’la deplasmanda karşılaşan Galatasaray farklı galibiyetle şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

        En yakın takipçisi Fenerbahçe’yle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Cimbom üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya yakın.

        Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan bilet alacak.

        Yeni formatla birlikte ilk heyecanını yaşayacak olan Galatasaray’ın önündeki beş maç yakın geleceğini de etkileyecek.

        Devler Ligi’ne katılım parasıyla kasasını dolduracak sarı-kırmızılıların transfer politikası da buna göre şekillenecek.

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        Galatasaray Muslera’nın ayrılması halinde kaleci, orta saha ve santrfor bölgesine yıldız isimler almayı düşünüyor.

        Bu bölgeler için şimdiden çalışmalara başlayan Cimbom’un adaylarının ilk şartı ise Şampiyonlar Ligi’ne katılım...

        Granit Xhaka’nın babası ve menajeriyle İstanbul’da görüşen sarı-kırmızılılar, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcudan Şampiyonlar Ligi’ne katılım şartı duydu.

        Yine Victor Osimhen için Avrupa’nın devleriyle masada rekabet edecek sarı-kırmızılılar, İstanbul’da mutlu olan Nijeryalı’yı Şampiyonlar Ligi’nde oynama kozuyla ikna etmek istiyor.

        Bayern Münih’in maaşını yarı yarıya düşürmek istediği Leroy Sane için de aracı menajer vasıtasıyla dirsek teması kuran Galatasaray, Alman yıldız transferinde pürüz kalmaması adına Devler Ligi’ne katılmayı hedefliyor.

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