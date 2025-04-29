5 maç transferi de etkileyecek

Süper Lig’in 33. haftasında sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor’la deplasmanda karşılaşan Galatasaray farklı galibiyetle şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

En yakın takipçisi Fenerbahçe’yle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Cimbom üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya yakın. Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan bilet alacak.

Yeni formatla birlikte ilk heyecanını yaşayacak olan Galatasaray’ın önündeki beş maç yakın geleceğini de etkileyecek. Devler Ligi’ne katılım parasıyla kasasını dolduracak sarı-kırmızılıların transfer politikası da buna göre şekillenecek. REKLAM

Galatasaray Muslera’nın ayrılması halinde kaleci, orta saha ve santrfor bölgesine yıldız isimler almayı düşünüyor. Bu bölgeler için şimdiden çalışmalara başlayan Cimbom’un adaylarının ilk şartı ise Şampiyonlar Ligi’ne katılım...

Granit Xhaka’nın babası ve menajeriyle İstanbul’da görüşen sarı-kırmızılılar, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcudan Şampiyonlar Ligi’ne katılım şartı duydu. Yine Victor Osimhen için Avrupa’nın devleriyle masada rekabet edecek sarı-kırmızılılar, İstanbul’da mutlu olan Nijeryalı’yı Şampiyonlar Ligi’nde oynama kozuyla ikna etmek istiyor.