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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi süreci devam ediyor. Daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlileri, Yüksek Öğretim Kurulu’nun hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz konusu düzenleme kapsamından çıkarıldı.

50-D'LİLER YÖK TASARISINA DAHİL OLACAK

Bakanlık tarafından yürütülen çalışma ile kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin uzun yıllardır gündemde olan kadro sorunu çözüme kavuşturuldu. Kamuda çalışan 458 bin 615 Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda imza altına alınmıştı. Kamuda sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenler ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsama dahil edildi. Sayıları yaklaşık 20 bin olan 50-D'li araştırma görevlilerinin kadroya geçirilme çalışması ise YÖK tarafından yapılması planlanan başka bir tasarıya dahil edilmek üzere kapsamdan çıkarıldı.

TEKLİF TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

13 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.