        Haberler Gündem Çevre 500 metrelik hayalet ağ çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Antalya'da deniz dibinden 500 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı

        Antalya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Antalya'da Deniz Hep Temiz" programı kapsamındaki çalışmada yaklaşık 10 metre derinlikte tespit edilen 500 metreden uzun hayalet ağ sudan çıkarıldı. Son 2 yılda denizlerden 10 kilometrenin üzerinde ağ temizlendiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:41 Güncelleme:
        500 metrelik hayalet ağ çıkarıldı

        Antalya'da yürütülen "Mavi Akdeniz" inisiyatifi kapsamında, denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Antalya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliği, "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Hulusi Şahin de katıldı.

        Çalışmaya, Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet birimleri de destek verdi. Tekneler barınaktan Kemer istikametine doğru ilerlerken, yaklaşık 10 metre derinlikte tespit edilen 500 metreden uzun terk edilmiş ağ denizden çıkarıldı.

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki eğitmenler ise daha önce deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlardan ürettikleri elbiseleri sergiledi.

        Hayalet ağların deniz ekosistemine zarar verdiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, "Antalya COP31 ile yıl sonuna doğru dünyanın en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda valimiz ve eşlerinin öncülüğünde 'Antalya Mavi Akdeniz' inisiyatifi başlatıldı. Proje kapsamında denizlerimizin temiz tutulması, kirlenmesinin önlenmesi ve çevre farkındalığının artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bugün de kurumumuzun çalışma sahasında bulunan denizlerdeki hayalet ağların temizlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdik. Hayalet ağlar; denizlerde terk edilen, kaybolan ya da uzun süre çözünmeden kalan ağlar olduğu için deniz canlılarını avlamaya devam eden 'katil ağlar' olarak biliniyor. Bakanlığımızın 2017 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında belirli aralıklarla bu ağları denizlerden temizliyoruz" dedi.

        Hayalet ağ ile birlikte çeşitli canlıların da çıkarıldığını belirten Erkal, "Yaklaşık 10 metre derinlikte, 500 metre uzunluğunda bir ağ tespit edildi. Tüm ekiplerin koordinasyonuyla ağ denizden çıkarılarak bölge temizlendi. Bu çalışmalar, COP31 sürecine kadar ve sonrasında da devam edecek. Ağların içerisinde biriken plastik atıklar ve diğer yabancı maddeler hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de balıklar, yengeçler ve diğer deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Ağlara takılmış çok sayıda yengeç çıktı. Bunlardan biri kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Ancak birçok deniz canlısı bu ağlarda yaşamını kaybediyor. Hayalet ağların tespiti ise hem ekiplerimizin düzenli taramaları hem de balıkçılarımızdan gelen ihbarlarla yapılıyor. Son 2 yılda denizlerden 10 kilometrenin üzerinde hayalet ağ çıkarıldı" diye konuştu.

