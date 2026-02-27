Canlı
        Haberler Kültür-Sanat 51. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

        51. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

        Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen 51. Cesar Sinema Ödülleri'nde Carine Tardieu'nün yönettiği L'attachement, 'En İyi Film' seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:51
        'Fransa'nın Oscar'ı sahiplerini buldu

        Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen 51. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 51'incisi gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri'nde, Carine Tardieu'nün yönettiği L'attachement filmi En İyi Film ve En İyi Kurgu ödüllerine layık görüldü.

        Vimala Pons, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

        En İyi Erkek Oyuncu ödülü, La femme la plus riche du monde filmindeki performansıyla Laurent Lafitte'e verildi.

        En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Dossier 137 filmindeki rolüyle Lea Drucker'e layık görüldü. Ayrıca Pierre Lottin, L'etranger filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.

        REKLAM

        Richard Linklater, Nouvelle Vogue filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü alırken, En İyi Özgün Senaryo ödülü Un cours dans le Jura ile Franck Dubosc ve Sarah Kaminsky'e gitti.

        Pauline Loques imzalı Nino filmi En İyi İlk Film seçilirken; Paul Thomas Anderson'un One Bataille apres l'autre filmi En İyi Yabancı Film ödülüne layık görüldü.

        Le Chant des forets En İyi Belgesel, Ugo Bienvenu imzalı Arco ise En İyi Animasyon Filmi seçildi.

        Nino filmindeki rolüyle Theodore Pellerin Umut Veren Erkek Oyuncu, La Petite derniere filmindeki performansıyla Nadia Melliti ise Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

        Cesar'ın bu yılki Onur Ödülü, Hollywood yıldızı Jim Carrey'ye verildi.

