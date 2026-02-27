Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen 51. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 51'incisi gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri'nde, Carine Tardieu'nün yönettiği L'attachement filmi En İyi Film ve En İyi Kurgu ödüllerine layık görüldü.

Vimala Pons, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü, La femme la plus riche du monde filmindeki performansıyla Laurent Lafitte'e verildi.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Dossier 137 filmindeki rolüyle Lea Drucker'e layık görüldü. Ayrıca Pierre Lottin, L'etranger filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.

REKLAM

Richard Linklater, Nouvelle Vogue filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü alırken, En İyi Özgün Senaryo ödülü Un cours dans le Jura ile Franck Dubosc ve Sarah Kaminsky'e gitti.

Pauline Loques imzalı Nino filmi En İyi İlk Film seçilirken; Paul Thomas Anderson'un One Bataille apres l'autre filmi En İyi Yabancı Film ödülüne layık görüldü.