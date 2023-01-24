HABERTURK.COM

51/2-A Trafik Ceza Maddesi

Trafik kanununda 51/2-a, b ve c gibi maddelerin yer almakta olduğu görülmektedir. Bu maddelerin radar cezaları olduğu bilinmektedir. 51/2-a maddesinde hız limitinin ne kadar aşılması durumunda ve ne kadar idari para cezası kesileceği konusunda bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda bunlara ek olarak ceza puanı ile ilgili bilgilerin de bulunmakta olduğu görülmektedir. 51/2-a trafik cezası maddesi hız sınırı yüzde 10 ile yüzde 30 arası aşıldığında uygulanmaktadır.

Hız sınırı yüzde 30’a kadar olduğunda bu kod ile ceza verilmekte iken diğer oranlarda ise farklı kodlara bakılmakta ve buna uygun olarak idari ceza verilmektedir. Cezanın ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Ancak süreç geciktirilirse ve ödenmez ise ceza faiz ile birlikte artış göstermeye başlamaktadır.

51/2-A Trafik Cezası Tutarı

Bu trafik ceza kodu hız ihlali yapılması sonucunda verilmektedir. Trafik hız sınırı belirtilen noktada sürücü eğer yüzde otuz oranına kadar hız yapmış ise bu cezanın uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda sürücüler tarafından merak edilen noktalardan bir tanesi de 2023 yılının gelmesi ile birlikte cezanın yeni tutarının ne kadar olduğudur. 2023 yılı ile birlikte 51/2-A trafik cezası tutarı 951 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer sürücü ceza yazıldıktan sonra ilk 15 gün içerisinde cezayı öder ise %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Aynı zamanda geç ödediği durumlarda ise ceza faiz ile birlikte artış gösterebilmektedir. Bunun dışında sürücüler bazı durumlarda bu cezalara itiraz edebilmektedir. Eğer sürücü bu cezanın yanlış olduğunu düşünmekte ise belirli kurumlara, belirli bazı belgeler ile birlikte başvuru yapmalıdır. Böylelikle durum daha detaylı bir şekilde incelenmekte ve buna uygun olarak ceza kaldırılmakta veya devam ettirilmektedir.

51/2-A Cezasına İtiraz

51/2-A cezası verildikten sonra bazı sürücüler bu durumu kabul etmemektedir. Bundan dolayı da cezaya nasıl itiraz edebilecekleri konusunda arayışa girmektedir. Öncelikle bu maddeye itiraz etmek isteyen bir sürücünün ceza tebliğ edildikten sonra ilk 15 gün içerisinde itiraz için başvuru yapması gerekmektedir. İtirazın yapılacağı mercii ise Sulh Ceza Mahkemesi olarak bilinmektedir. Tebligat yolu ile ulaşmış olan tutanakta yazan yere başvurulması gerekmektedir. Bunun dışında 51/2-A cezasına itiraz gerçekleştirilebilmesi için istenmekte olan tüm belgelerin detaylı bir şekilde hazırlanması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekli görülmektedir.

Eksiksiz bir şekilde toplanması gereken evraklar arasında şunlar yer almaktadır:

Trafik karar tutanağının fotokopisi

Kişinin kendisine ait olan kimliğin fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

Genel olarak bakıldığında eğer işlemler eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirilir ise süreç başlatılmaktadır. Ardından sürücünün cezası detaylı bir şekilde incelenmekte ve buna uygun olarak karar verilmektedir. Kısacası bu süreç içerisinde sürücünün oldukça dikkat davranması ve belirtilen kısıtlı günü kaçırmaması gerekmektedir. Böylelikle işlemler daha doğru bir ilerleme gösterebilmektedir.