Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 51/2-A Trafik Cezası Nedir? 51/2-A Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar?
ABONE OL

51/2-A Trafik cezası nedir? 51/2-A Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar?

Ülkemizde bulunmakta olan pek çok trafik cezasının bulunmakta olduğu bilinmektedir. Bu trafik cezaları yalnızca trafiğe çıkmakta olan sürücüler için geçerli olmaktadır. Seyir halinde iken trafik kurallarını çiğnemekte olan sürücüler için çeşitli pek çok cezanın düzenlenmekte olduğu görülmektedir.

51/2-A Trafik Cezası Nedir? 51/2-A Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar?
HABERTURK.COM

51/2-A Trafik Ceza Maddesi

Trafik kanununda 51/2-a, b ve c gibi maddelerin yer almakta olduğu görülmektedir. Bu maddelerin radar cezaları olduğu bilinmektedir. 51/2-a maddesinde hız limitinin ne kadar aşılması durumunda ve ne kadar idari para cezası kesileceği konusunda bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda bunlara ek olarak ceza puanı ile ilgili bilgilerin de bulunmakta olduğu görülmektedir. 51/2-a trafik cezası maddesi hız sınırı yüzde 10 ile yüzde 30 arası aşıldığında uygulanmaktadır.

Hız sınırı yüzde 30’a kadar olduğunda bu kod ile ceza verilmekte iken diğer oranlarda ise farklı kodlara bakılmakta ve buna uygun olarak idari ceza verilmektedir. Cezanın ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Ancak süreç geciktirilirse ve ödenmez ise ceza faiz ile birlikte artış göstermeye başlamaktadır.

51/2-A Trafik Cezası Tutarı

Bu trafik ceza kodu hız ihlali yapılması sonucunda verilmektedir. Trafik hız sınırı belirtilen noktada sürücü eğer yüzde otuz oranına kadar hız yapmış ise bu cezanın uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda sürücüler tarafından merak edilen noktalardan bir tanesi de 2023 yılının gelmesi ile birlikte cezanın yeni tutarının ne kadar olduğudur. 2023 yılı ile birlikte 51/2-A trafik cezası tutarı 951 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer sürücü ceza yazıldıktan sonra ilk 15 gün içerisinde cezayı öder ise %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Aynı zamanda geç ödediği durumlarda ise ceza faiz ile birlikte artış gösterebilmektedir. Bunun dışında sürücüler bazı durumlarda bu cezalara itiraz edebilmektedir. Eğer sürücü bu cezanın yanlış olduğunu düşünmekte ise belirli kurumlara, belirli bazı belgeler ile birlikte başvuru yapmalıdır. Böylelikle durum daha detaylı bir şekilde incelenmekte ve buna uygun olarak ceza kaldırılmakta veya devam ettirilmektedir.

51/2-A Cezasına İtiraz

51/2-A cezası verildikten sonra bazı sürücüler bu durumu kabul etmemektedir. Bundan dolayı da cezaya nasıl itiraz edebilecekleri konusunda arayışa girmektedir. Öncelikle bu maddeye itiraz etmek isteyen bir sürücünün ceza tebliğ edildikten sonra ilk 15 gün içerisinde itiraz için başvuru yapması gerekmektedir. İtirazın yapılacağı mercii ise Sulh Ceza Mahkemesi olarak bilinmektedir. Tebligat yolu ile ulaşmış olan tutanakta yazan yere başvurulması gerekmektedir. Bunun dışında 51/2-A cezasına itiraz gerçekleştirilebilmesi için istenmekte olan tüm belgelerin detaylı bir şekilde hazırlanması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekli görülmektedir.

Eksiksiz bir şekilde toplanması gereken evraklar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Trafik karar tutanağının fotokopisi
  • Kişinin kendisine ait olan kimliğin fotokopisi
  • Ruhsat fotokopisi
  • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

Genel olarak bakıldığında eğer işlemler eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirilir ise süreç başlatılmaktadır. Ardından sürücünün cezası detaylı bir şekilde incelenmekte ve buna uygun olarak karar verilmektedir. Kısacası bu süreç içerisinde sürücünün oldukça dikkat davranması ve belirtilen kısıtlı günü kaçırmaması gerekmektedir. Böylelikle işlemler daha doğru bir ilerleme gösterebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir açıklarında itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Gündem Haberleri
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, personel alımı olacak mı, şartları neler?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri!
Osmaniye'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - En Son Haberler
GÜNDEM Kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konteynerde ölü bulundu
GÜNDEM Konteynerde ölü bulundu
Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
GÜNDEM Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Hakkari'de gümrük kaçağı 1350 kilogram çay ele geçirildi
GÜNDEM Gümrük kaçağı 1350 kilogram çay
Başörtüsü düzenlemesi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
GÜNDEM Başörtüsü düzenlemesi komisyondan geçti
Antalya'nın Kepez ilçesinde kayınbiraderini bıçakla öldüren sanığa müebbet - En Son Haberler
GÜNDEM Kayınbiraderini bıçakla öldüren sanığa müebbet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.