        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 5G coşkusu milyonlara ulaştı - Paketleri 5'e katlama kampanyasına büyük ilgi - Teknoloji Haberleri

        Paketleri 5'e katlama kampanyasına büyük ilgi

        Turkcell'in 5G çağının Türkiye'de başlaması dolayısıyla hayata geçirdiği "5'e katlama" kampanyasına tüketiciler büyük ilgi gösterdiği açıklandı. Şirket 5G'li olan kullanıcı sayısının 15 milyona ulaştığını vurgulayarak, kampanya kullanım sayısının ise 10 milyonu geçtiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        10 milyon kullanıcı 5'e katladı

        Turkcell’in 5G’nin hayata geçişini kutlamak için gerçekleştirdiği “5’e katlama” kampanyası, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çektiği vurgulandı. Şirketin 5G abone sayısı 15 milyona ulaştığı belirtildi. 5G ile Beşliyoruz kampanyasına katılan kullanıcı sayısı ise bir haftada 10 milyonu aştı, kampanya kapsamında kullanıcılara toplam 1,4 milyar GB hediyesi tanımlandı.

        Turkcell gücünde 5G deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen kampanyada, kullanıcı başına ortalama 140 GB ek fayda sunuldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Şanlıurfa ve Mersin kampanyaya en yoğun ilgi gösteren iller oldu.

        EK FAYDALAR VE CİHAZ KAMPANYALARIMIZLA 5G DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

        Bu verilerin, yeni nesil bağlantı deneyimine yönelik ilgiyi net biçimde ortaya koyduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Türkiye’nin 5G’ye geçişini kutlamak için kampanyamızı aylar öncesinde kurguladık. Sadece 5G abonelerinin değil, tüm abonelerimizin paketini 5’e katladık. İlk andan itibaren sosyal medyada kampanyamıza büyük ilgi olduğunu gördük. Binlerce organik video ve sosyal medya editinin yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Halkımız mizahı seviyor. Dijital mecralarda yapılan şakalar da kampanyamızın gücünü gösterdi. Turkcell olarak önceliğimiz, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak. Turkcell gücünde 5G’yi toplumun her kesiminin doyasıya deneyimlemesi için çalışıyoruz. Ek faydalar ve cihaz kampanyalarımızla 5G coşkusunu ve avantajlarını ülkemizin her köşesinde yaşatmayı sürdüreceğiz.”

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
