5G dönemi başlıyor! 5G ne zaman gelecek, hangi cihazlar destekliyor?
Türkiye'de mobil iletişimde yeni bir çağ başlıyor. 1994'te başlayan dijitalleşme süreci, devreye alınacak 5G teknolojisiyle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Uzmanlara göre 5G ile mobil internet hızları 10 kata kadar artarken, gecikme süreleri de minimum seviyeye inecek. Bu gelişme; sağlık, ulaşım, eğitim ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. 5G'yi kullanmak isteyen vatandaşların ise cihazlarının bu teknolojiyle uyumlu olması gerekiyor. Peki, 5G ne zaman aktif olacak, hangi telefonlar destekliyor? İşte merak edilen detaylar…
5G NE ZAMAN GELECEK?
5G teknolojisi, Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla 81 ilde kullanılmaya başlanacak. Türkiye'de 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak ve iki yıl içinde ülkenin her bir noktasında bu hizmetin sunulması hedefleniyor.
5G VE 4,5G ARASINDAKİ FARK NEDİR?
5G teknolojisiyle mobil internet hızı saniyede megabit seviyesinden gigabit noktasına ulaşabilecek ve mevcut hızlar en az 10 kat artacak. En önemli farkı, sadece hız değil, milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olacak.
Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların en başta bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile uyumlu bir sim kartının olması gerekiyor.
Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu iken daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şartı bulunuyor.
Uyumlu telefon ve sim karta sahip olunduktan sonra geriye bu teknolojiyi aktif etmek kalıyor. Türkiye'de bu hizmeti sunacak 3 operatörde de SMS ile veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden 5G aktif edilebiliyor.
Dördüncü ve son aşamada ise telefonun "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından şebekenin LTE veya 4,5G'den 5G'ye taşınması gerekiyor.
Uyumlu telefon ve sim kart sahip, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar ise 1 Nisan itibarıyla kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek.
İhaleyi kazanan operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G hizmeti sunacak.
TELEFONUM 5G'YE UYUMLU MU?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Türkiye'deki 95 milyon civarında cep telefonundan 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor. Yaklaşık bir sene önce bu rakam 15 milyon civarında bulunuyordu. 5G'nin devreye girmesiyle bu rakamın artması bekleniyor.
Bu kapsamda Apple telefonlarda iPhone 12 ve sonrası, Samsung telefonlarda da Galaxy S21 ve sonrasındaki telefonların uyumlu olduğu operatörler tarafından ifade edildi.
Kullanıcılar Android ve iPhone telefonlarda "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak LTE veya 4,5G yerine 5G'yi görüyorsa bu teknolojiye uyumlu telefonu olduğu anlamını taşıyor.
Operatörlerin internet siteleri üzerinden de telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını tespit edebiliyor.
5G UYUMLU TELEFONLAR HANGİLERİ?
iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri
iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE
Galaxy S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.
Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.
Galaxy A ve M Serisi "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.)
Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil).
Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.
POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.
Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi (Yeni nesil modellerde 5G modem kısıtlamaları bulunabilmektedir).
OPPO / Vivo / Honor / Realme: Bu markaların son 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü, özellikle orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki tüm modelleri (Örn: Honor 90 5G, Vivo V Serisi 5G, Realme GT Serisi vb.) yaygın olarak 5G desteği sunmaktadır.
5G HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?
Bu teknolojiyi 1 Nisan itibarıyla hizmete sunacak 3 operatör de 5G uyumlu telefonlara yönelik kampanyalara odaklandı. Böylece kullanıcılar telefonunu güncelleyerek 5G'yi kullanmaya başlayabiliyor.
Ancak 5G yüksek hızla birlikte yüksek veri kullanımını da beraberinde getiriyor. Bu, internet paketlerinin 4,5G teknolojisine göre daha hızlı tükenebileceği anlamını taşıyor. Operatörler ise yüksek kullanıma yönelik "sınırsız mobil internet" gibi seçeneklerle yeni paketler sunuyor.
5G'nin daha hızlı internetin yanında, hayatın birçok alanında kritik değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu teknolojiyle büyük dosyaların saniyeler içinde inmesi, konser, stadyum, metro gibi kalabalık yerlerde bağlantı kopmalarının azalması ve mobil cihaz üzerinden başka elektronik araçlarla hızlıca iletişim kurulabilmesi mümkün olacak.
Uzaktan ameliyatların robotlarla yaygınlaşması, 5G'nin 1 milisaniyenin altına düşen gecikme süresi sayesinde, bir cerrahın binlerce kilometre ötedeki bir hastayı robotik kollar yardımıyla, sanki yanındaymış gibi anlık tepkilerle ameliyat edebilmesi hedefleniyor.
Ayrıca 5G, sanayi ve üretimde binlerce sensör ve robotun aynı anda çalışması, tarlaların sulanması ve sensörlerle izlenmesi imkanı sunuyor.
Mobil oyunlarda gecikmenin düşmesiyle takılmaların azalması ve bulut tabanlı oyunların her yerde daha rahat oynanabilmesi de 5G ile mümkün olacak.
YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA 5G'Yİ YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ
5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün, ürün bulunma durumuna göre de yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirildi.
Mobil özel şebekelerde de milli ürün zorunluluğu bulunuyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), 160'tan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanıyla sektörün rekabet gücünü artırıyor.
TÜBİTAK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı destekleriyle "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" gibi çalışmalarla 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve yazılımlar geliştirildi.
Hasdal Akıllı Yol Projesi'nde yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonları başarıyla devreye alındı. TÜRKSAT'ın uydu ve kablo altyapısındaki katkıları, ULAK'ın milli baz istasyonları, GSM operatörlerinin sahadaki yatırımları ve diğer tüm paydaşların çalışmalarının bir araya gelerek Türkiye'yi içinde bulunduğu bilişim çağında daha güçlü ve bağımsız kılması hedefleniyor.