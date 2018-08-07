Yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi 5G konusunda Çin’in altyapı hazırlama çalışmaları ABD’yi geride bıraktı. Deloitte Consulting’in verilerine göre 2015’ten beri altyapı çalışmalarına 24 milyar dolar harcayan Çin, ABD’den on kat daha fazla 5G iletişimi destekleyen baz istasyonu kurdu.

30 bin yeni baz istasyonu inşa eden ABD’ye kıyasla Çin, 350 bin yeni baz istasyonu kurdu. Verilere göre sadece 2017’nin üç aylık periyodunda Çin, ABD’nin son 3 yılda yaptığı istasyonlardan daha fazlasını yapmış.

Rapora göre yeni nesil iletişim teknolojisi olan 5G’yi benimseyen ilk ülke ekonomik olarak büyük avantajlara sahip olacak. Bu yarışta Çin’in ABD’ye karşı en büyük kozu ise Çin’de baz isyasyonu kurulumun ABD’ye göre %35 daha ucuz olması. İki ülke dışında Güney Kore ve Japonya da bu yarışta zirveye oynamaya çalışan rakipler olarak göze çarpıyor.

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