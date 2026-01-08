Tarım Kredi Market 6-17 Ocak kataloğu yayında! İşte Tarım Kredi Market güncel ürünler
Tarım Kredi Market, 17 Ocak tarihine kadar sürecek yeni kampanyasını alışverişseverlerin beğenisine sundu. Ocak ayına özel hazırlanan katalogda, ısıtıcı seçeneklerinden temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kalem indirimli olarak satışa sunuluyor. "Fırsat günleri" temasıyla öne çıkan kampanya, alışveriş yapmak isteyenler için fırsatlar barındırıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...
Giriş: 08.01.2026 - 23:17 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:38
"Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorusu gündemde. Tarım Kredi Market, 6-17 Ocak tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Bu kapsamda; temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...
