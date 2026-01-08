"Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorusu gündemde. Tarım Kredi Market, 6-17 Ocak tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Bu kapsamda; temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...