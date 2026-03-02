Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 6 gollü maçta kazanan yok: Juventus deplasmanda Roma ile berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        6 gollü maçta kazanan yok: Juventus deplasmanda Roma ile berabere kaldı!

        İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus 3-1 geriye düştüğü Roma deplasmanında 90+3. dakikada bulduğu golle 3-3 berabere ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 00:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 gollü maçta kazanan yok!

        İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan maç 3-3 sona erdi.

        Roma, Wesley'in 39. dakikada attığı golle Juventus karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Juventus, Francisco Conceiçao'nun 47. dakikada attığı golle 1-1'i yakaladı.

        Roma, 54. dakikada Evan N'Dicka ve 65. dakikada Donyell Malen'in golleriyle Juventus karşısında skoru 3-1'ye getirdi. Juventus, 78. dakikada Jeremie Boga'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip Juventus, 90+3. dakikada Federico Gatti'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

        Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız da mücadelede 90 dakika forma giydi.

        Bu sonucun ardından Juventus 47, Roma 51 puana yükseldi.

        Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Pisa'yı ağırlayacak. Roma, Genoa deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Zahit bizi tan eyleme" dizelerini yazdıran efsane

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nden notlarını aktardığı bölümde Sultanahmet'in efsanelerini anlatmaya devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi