6. İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM’de Başladı

Sanat ve teknolojiyi buluşturan 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen açılış töreniyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival 7 Haziran’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Dijital sanat alanındaki güncel üretimleri ve yenilikçi projeleri bir araya getiren festivalin açılış töreni; sanat, akademi, teknoloji ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış programında gerçekleştirilen sunumlara sürpriz bir şekilde Ada Robot da eşlik etti.

Katılımcılarla etkileşime giren Ada Robot, festivalin teknoloji odaklı vizyonunu yansıtan dikkat çekici anlara sahne oldu.

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Festivalin açılışında konuşan Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, dijital sanatın günümüzde kültürel üretimin önemli bir parçası haline geldiğini vurgulayarak festivalin her geçen yıl daha geniş bir uluslararası etkileşim alanı oluşturduğunu ifade etti.

Garakhanova, sanatçılar, akademisyenler ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren festivalin yeni iş birliklerine ve yaratıcı üretimlere zemin hazırladığını belirtti.

Açılış töreni, programın sonunda gerçekleştirilen etkileyici bir AV (Audiovisual) performansıyla sona erdi. Ses, ışık ve dijital görüntülerin bir araya geldiği performans, izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunarak festivalin yaratıcı ve yenilikçi atmosferini yansıttı.

5G TEKNOLOJİSİYLE KÜLTÜR VE SANAT BİR ARADA

Festivalde katılımcıların beyin dalgalarını analiz ederek verileri özgün sanatsal motiflere dönüştüren interaktif bir sanat çalışmasına imza atan Türk Telekom, aynı zamanda dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 5G destekli “Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi”ni sanatseverlerle buluşturuyor.

7 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan festival, sergiler, paneller, söyleşiler ve performanslardan oluşan kapsamlı programıyla dikkat çekiyor. Dijital teknolojilerin sanatsal ifade biçimlerine etkisini görünür kılan etkinlikler, festival boyunca AKM’nin farklı mekânlarında ziyaretçilerle buluşacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından hayata geçirilen 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali, sanat ve teknolojinin kesişim noktasındaki üretimleri 7 Haziran’a kadar AKM’de sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.