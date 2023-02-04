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6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından birçok il beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle okullar tatil olacak mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Birçok ilde kar yağışı etkisini artırırken, Gaziantep'te yaşayanlar, 6 Şubat itibarıyla okulların tatil olup olmayacağını mercek altına aldı. İşte 6 Şubat Gaziantep hava durumu raporu ile okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

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  • 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

    Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken okulların durumu gündeme geldi. Gaziantep'te yaşayanlar, 6 Şubat itibarıyla kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?" İşte MGM hava durumu ile Gaziantep Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamaları...
  • 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

    GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

    Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentte, çevredekiler mevsimin ilk kar yağışını fotoğrafladı.

    Yağışla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzaralar oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

     
  • 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

    6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

    Gaziantep'te okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

     
  • 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

    4-8ŞUBAT 2023 GAZİANTEP HAVA DURUMU

    4 Şubat 2023 Cumartesi: Yoğun kar yağışlı 2°

     

    5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

     

    6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 5°

     

    7 Şubat 2023 Salı: Karlı 4°

     

    8 Şubat 2023 Çarşamba: Açık Bulutlu 4°

     
  • 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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