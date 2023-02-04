6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Gaziantep'te okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.