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        6 yaşındaki kız çocuğuna "cinsel istismar" iddiasında yaşlı adam tutuklandı

        Tekirdağ'da Alican B., 6 yaşındaki kız çocuğuna, "cinsel istismar" suçundan tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 12:01
        6 yaşındaki kız çocuğuna "istismar" iddiasına tutuklama
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 4 torunu olan Alican B. (65), iddiaya göre aynı apartmandaki komşularının yanına ailesiyle yaz tatili için gelen 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

        Kız çocuğunun durumu anlattığı annesinin şikâyeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alının çocuk, Alican B.'nin binanın merdiven boşluğunda pantolonunu çıkarıp, cinsel organını gösterdiğini belirterek, kendisini dudağından öptüğünü ve özel bölgelerine dokunup, "Aşkım, güzelim" dediğini anlattı. İfade üzerine Alican B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

        Alican B., jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddedip, ailesinin Marmaris'e gittiğini, mahkemedeki ifadesinde ise Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine gittiğini söyleyerek çelişkili ifadeler verdi. Alican B., jandarmada verdiği ilk ifadesinde kız çocuğunu bazen torunlarının yanında oynarken gördüğünü öne sürdü.

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        Ailesinin Marmaris'e gittiğini anlatan Alican B., çocukla hiç baş başa yalnız kalmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti. Alican B. "Benim hakkımda ne için bu şekilde beyanda bulunduğumu bilmiyorum. Evliyim çocuklarım var, 4 tane torunum var. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican B., Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Jandarmadaki ifadesinin aksine bu kez ailesinin Marmaraereğlisi'ne gittiğini belirten Alican B., suçlamaları kabul etmedi.

        Alican B., "Aileyle aramızda bir husumet yoktur. Sadece bir gün üst kata çıkarlarken içeride çocuklar uyuyor, sessiz olun diye uyarmıştım. Bu uyarım üzerine tamam dediler, aramızda başka bir konuşma veya sözlü tartışma geçmedi. Benim torunlarım da mağdur çocuğun yaşlarındadır. Benim hakkımda ne için böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaya kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

        "ANNENE SÖYLEMEDEN GEL DEDİ"

        Çocuğun ise, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesine başvuruldu. Alican B.'nin kendisini merdivende durdurup özel bölgelerini ellemeye çalıştığını söyleyen kız çocuğu, "Beni eve çağırdığında 'annene söylemeden gel' dedi. Ben bu olaydan sonra başımdan geçenleri anneme anlattım, o da polisi ve ambulansı aradı, 'Bunları söylemek, anlatmak, utanılacak kötü bir şey değil' dedi" diye konuştu.

        İfadelerin ardından Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında şüpheli Alican B.'nin '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        #tekirdağ haberleri
        #Şarköy
        #cinsel istismar
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