6.5 milyon reddedildi!

Medel için İngiliz basınından da ilginç bir bilgi geldi. Şilili yıldızı isteyen West Ham’ın haberlerini yayınlayan readwestham.com sitesi, “ Beşiktaş, Medel için 6.5 milyon euroluk teklifi reddetti. Pellegrini onun büyük bir hayranı ve çok istiyor” diye yazdı.

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