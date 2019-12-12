Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

65 yaş aylığı başvurusu ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

65 yaş aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir geliri ya da aylığı olmayan ve 65 yaşını doldurmuş kişilere verilen aylıktır. 65 yaş aylığı başvurusu nereden nasıl yapılır? 65 yaş aylığı ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

65 yaş aylığı

Yaşlılık maaşı diğer ismi 65 yaş aylığı geçtiğimiz yıllarda 3 aylık ödenen bir maaştı şimdi ise aylık olarak ödeniyor. İşte yaşlılık maaşı hakkında merak ettikleriniz...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu geçimine el vermeyen vatandaşlara bazı kriterler dahilinde yılda 4 kez verdiği maaştır.

65 YAŞ AYLIĞI - YAŞLILIK MAAŞI KİME VERİLİR?

65 yaşını dolduran geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan yaşlılara verilen maaştır.

YAŞLILIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

  • 65 yaşını doldurmuş
  • Nafaka almayan
  • Geliri olmayan
  • Türk vatandaşı olan
  • Sağlık sigortası ve sosyal güvencesi olmayan

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlılık maaşı her ayın 5'inden 9'una kadar yatırılır. Maaş ödeme günleri ise kişinin doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor.

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’unda alırlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigara zammı 2020: Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte Sigara fiyat iddiaları
MERAK EDİLENLER2020'de Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? 12 Aralık 2019 Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
MERAK EDİLENLERMerkez Bankası faiz kararı saat kaçta?
FED faiz kararı ne oldu? İşte 11 Aralık FED faiz kararı ve piyasalarda son durum
MERAK EDİLENLERFED faiz kararı ne oldu?
Evde bakım maaşı yatan iller 12 Aralık 2019! Evde bakım parası yatan iller güncel listesi
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 12 Aralık
Memur ve emekli maaşı zam oranı ne olur? 2020 Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
MERAK EDİLENLEREmekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
İşsizlik maaşı ne kadar? 2019 işsizlik maaşına başvuru nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLERİşsizlik maaşı ne kadar?
Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2019 - Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
MERAK EDİLENLEREhliyet yenileme için gerekli evraklar
Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek?
MERAK EDİLENLERAsgari ücret ne zaman belirlenecek?
KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? 2019 - KYK borçları için son açıklama geldi
MERAK EDİLENLERKYK borçları siliniyor mu?
Instagram nasıl indirilir? Google Play Store – APP Store
MERAK EDİLENLERInstagram nasıl indirilir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X