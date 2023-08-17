65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı mı?
Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını açıklamıştı. Yapılan açıklama sonrasında ülke genelinde 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum araştırılıyor. İşte detaylar...
65 yaş üzeri toplu taşıma araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Burdur'da ve Aksaray'da özel halk otobüsü işletmecilerinin aldığı karar sonrasında 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum yakından takip ediliyor. Peki, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı mı? İşte ayrıntılar...
İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM DEVAM EDİYOR MU, KALKTI MI?
İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıma hakkı devam etmektedir. İptal edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?
65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur'da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Henüz diğer İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer illerden bir açıklama gelmedi. 65 yaş üstü ulaşım ücretsiz olmaya devam ediyor.