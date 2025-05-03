68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor maçı Canlı İzle

Kırmızı Grup'ta son haftaya 71 puanla lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'u 70 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor. Antalya temsilcisinin Tokat'ta Merkür Jet Erbaaspor'a konuk olacağı son haftada Aksarayspor da Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Motolux 68 Aksarayspor, rakibini geride bırakacak.

Çimentaş Elazığspor, Menemen FK ve Artı Değer Vanspor FK'nin play-off oynamayı garantilediği ligde play-off'a kalan son ekip, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri veya Karacabey Belediyespor'dan biri olacak.

Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un veda ettiği ligde 28 puanlı Belediye Derincespor ve 31 puanlı Diyarbekirspor'un düşme ihtimali bulunuyor. Belediye Derincespor'un ligde kalması için yarın Aydın'da Ülkea Nazillispor'u yenip, Diyarbekirspor'un deplasmanda Ankara Demirspor'a yenilmesi gerekiyor.

15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

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