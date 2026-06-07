7 Haziran Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de bugün neler var?

7 Haziran tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren erişime açılan yeni sayıda yönetmelik değişiklikleri, resmi kararlar ve çeşitli ilanlar dikkat çekti. Hukuki süreçleri, kamu düzenlemelerini ve güncel mevzuatı takip edenler için önem taşıyan kararların detayları merak konusu oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeler…