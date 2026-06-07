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        Haberler Bilgi Gündem 7 Haziran Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de bugün neler var?

        7 Haziran Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de bugün neler var?

        Resmi Gazete'nin 7 Haziran tarihli sayısında yayımlanan yeni kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. Eğitimden kamu yönetimine, idari düzenlemelerden çeşitli ilanlara kadar birçok başlıkta önemli değişikliklerin yer aldığı yayımlar, vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 7 Haziran tarihli Resmi Gazete kararlarında öne çıkan detaylar…

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        7 Haziran tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren erişime açılan yeni sayıda yönetmelik değişiklikleri, resmi kararlar ve çeşitli ilanlar dikkat çekti. Hukuki süreçleri, kamu düzenlemelerini ve güncel mevzuatı takip edenler için önem taşıyan kararların detayları merak konusu oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeler…

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– İnönü Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        KARAR

        –– 2026-2027 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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