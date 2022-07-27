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Mersin merkezli 7 ilde şafak baskını! 6 aylık takibin ardından polis harekete geçti

Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında 7 ilde "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı

Mersin merkezli 7 ilde şafak baskını! 6 aylık takibin ardından polis harekete geçti
7 ilde şafak baskını! Polis 6 ay takip etti
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AA

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" kapsamında şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapıldı. Bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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