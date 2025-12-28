Habertürk
Habertürk
        '7 Kocalı Hürmüz' yeni yılda sahnede

        Yönetmenliğini Müjdat Gezen'in üstlendiği, Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş ve Diren Polatoğulları gibi isimleri aynı sahnede buluşturan Türk tiyatrosunun klasikleşmiş yapıtı "7 Kocalı Hürmüz", yeni yılda seyirciyle buluşmaya devam ediyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 21:23 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:23
        '7 Kocalı Hürmüz' yeni yılda sahnede
        Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil’in kaleme aldığı, farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan “7 Kocalı Hürmüz” Müzikali, Anadolu Ateşi koreografisi, iddialı kadrosu ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor.

        Tiyatro tarihimizin en sevilen müzikallerinden biri olan eserin kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin ve Ramin Nezir yer alırken, geniş oyuncu kadrosuna Anadolu Ateşi’nden dansçılar ve orkestra eşlik ediyor.

        “7 Kocalı Hürmüz” Müzikali, 21 Ocak, 6 Şubat, 4 Mart ve 6 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, 18 Ocak, 30 Ocak, 11 Şubat ve 27 Şubat’ta ise Bostancı Gösteri Merkezi’nde İstanbul seyircisiyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

