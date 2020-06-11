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Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin rapor sponsorluğunda yürütülen, dünyanın en büyük şirketlerinden, uluslararası kurumsal yatırımcılar adına, çevresel verilerini açıklamalarını talep eden CDP’nin (Carbon Disclosure Project) 2019 yılı Türkiye sonuçları açıklandı.

CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye liderleri Eti Soda, Arçelik, Aselsan, Brisa, Migros, Tekfen Holding ve Yapı Kredi Bankası oldu. “CDP Türkiye Liderleri” 9 Haziran'da düzenlenen CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı’nda paylaşıldı.

CDP, Türkiye’deki 10’uncu yılını 9 Haziran 2020, Salı günü online olarak gerçekleştirdiği CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı ile kutladı. Konferansta, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye Sonuçları ve CDP Türkiye Liderleri açıklandı. CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı’nda bu yedi şirket “CDP Türkiye Liderleri” ödüllerinin sahipleri oldu.

ETİ SODA KÜRESEL SU LİDERİ

- Bu sene CDP Su Programı kapsamında tüm dünyada “A” notunu alan 72 küresel lider arasına girmeyi başaran Türkiye lideri Eti Soda oldu. Eti Soda Türkiye’de 118 , Dünyada ise 104 firma arasından en yüksek puanı alarak birinci oldu.

Eti Soda, 9 Haziran 2020 tarihinde online düzenlenen törende ödülünü aldı.

Ardından A derecelendirme notuna en yakın not olan “A-“ notunu alarak Türkiye liderleri olmayı başaran şirketler alfabetik sıraya göre şöyle sıralandı:



- CDP Türkiye 2019 İklim lideri Arçelik

- CDP Türkiye 2019 İklim lideri Aselsan

- CDP Türkiye 2019 İklim lideri Brisa. Brisa aynı zamanda tüm dünyada ilk kez hesaplanan CDP’nin bu sene başlattığı yeni bir değerlendirme kategorisi olan tedarikçi iletişimi derecelendirmesi ödülüne de layık görüldü. Hem de en yüksek not olan “A” notunu alarak.

- CDP Türkiye 2019 İklim lideri Migros

- CDP Türkiye 2019 İklim lideri Tekfen Holding. Tekfen Holding bu sene iki kategoride birden Türkiye liderleri arasında yer aldı. Tekfen Holding aynı zamanda CDP Türkiye 2019 Su lideri.

- CDP Türkiye 2019 Su lideri Yapı Kredi Bankası.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ YEŞİL SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi kabul edilen Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP Karbon ve Su Saydamlık Beyanları, 90’dan fazla ülkedeki binlerce kuruluş tarafından; halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına ve bu şirketlerin toplum üzerindeki ekonomik ve çevresel etkilerinin ( karbon ve su yönetimi) ölçülmesi, yönetilmesi ve paylaşılmasına aracılık eden; tek bağımsız küresel sistem.