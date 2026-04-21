7 yaralı! Aileler birbirine girdi
Kahramanmaraş'ta husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1i ağır 7 kişi yaralandı
Giriş: 21 Nisan 2026 - 23:34 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 1i ağır 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
