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        Haberler Gündem 7 yaşındaki kızına defalarca tokat atıp, saçından sürükledi

        7 yaşındaki kızına defalarca tokat atıp, saçından sürükledi

        Gaziantep'te Metin K. (34), kızı Y.K.'ye (7) sokak ortasında defalarca tokat atıp, motosiklet ile gittiği sırada saçından sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin aba Metin K., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        7 yaşındaki kızını defalarca tokat atıp, saçından sürükledi! Baba gözaltında

        Gaziantep'teki olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.’nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Metin K., daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Metin K.’nın motosikletle gelerek Y.K.’ya defalarca vurduğu ve ardından saçından tutarak motosikleti ile hareket ettiği yer aldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin K.’yı gözaltına aldı.

        Gaziantep Valiliği ise, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,’'6 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası Metin K.'nın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır’’ ifadelerine yer verdi.

        Y.K., annesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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