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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den açıklama geldi!

Türkiye genelinde okullar Kahramanmaraş depremi nedeniyle 1 aya kadar uzayan yarı yıl tatili sonrası bugün açılıyor. Ancak depremin vurduğu 11 ilde okullar henüz açılmadı. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruya Milli Eğitim Bakanı Özer'in verdiği yanıt...

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  • 70 İLDE ZİL ÇALDI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ! 11 ilde okulların açılacağı tarihle gözler Salı gününe çevridli

    Kahramanmaraş depremi sonrası yıkım meydana gelen 11 ilde yarı yıl tatili uzatıldı. Daha doğrusu yarı yıl tatilinin bitip oklulların açılacağı gün deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından da tüm ülkede iki hafta okulların açılış tarihi ertlendi. Bununla birlikte deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih diğer illerden daha ileri bir tarihe ertelendi. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte 11 ilde okulların açılacağı tarih...

     
  • 70 İLDE ZİL ÇALDI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ! 11 ilde okulların açılacağı tarihle gözler Salı gününe çevridli

    İLK AÇIKLAMA

    Depremin hemen ardından tüm Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar yani ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi 20 Şubat'a kadar ertelenmişti.

     
  • 70 İLDE ZİL ÇALDI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ! 11 ilde okulların açılacağı tarihle gözler Salı gününe çevridli

    10 İLDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz hafta başında yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 ilde (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis) okulların açılış tarihnin 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

     

     
  • 70 İLDE ZİL ÇALDI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ! 11 ilde okulların açılacağı tarihle gözler Salı gününe çevridli

    CUMHURBAŞKANI'NDAN DEVAMSIZLIK VE 11 İL AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamayla deprem bölgesinde ikinci dönemde okula devam zorunluluğun kaldırıldığını söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdene tkilenen illere Elazığ'ı da dahil etti. Böylelikle Elazığ dahil depremden etkilenen 11 ilde ikinci dönemde devam zorunluıluğu kaldırıldı. 

     
  • 70 İLDE ZİL ÇALDI! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ! 11 ilde okulların açılacağı tarihle gözler Salı gününe çevridli

    TARİH UZAYABİLİR

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, son yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki 10 il hariç 71 ilde okulların 20 Şubat Pazartesi günü açılacağını diğer 10 il de okulların kesin olarak ne zaman açılacağını ise 21 Şubat Salı günü açıklayacağını duyurdu. Açıklama yapılana kadar okullar 10 il ve Elazığ'da 1 Mart tarihinde açılacak. Açıklama sonrası tarih değişirse haberimizde paylaşacağız. 

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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