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78. Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sonuçları sorgulama...

78. Özel Güvenlik sınav sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. ÖGG, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Dair Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Peki, 78.Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçlarını nasıl öğreneceğiz?

17.10.2018 - 11:59 | Güncelleme:

Özel Güvenlik olmak isteyen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 78. Özel Güvenlik sınavı 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti.78. Özel Güvenli Sınavı soru ve cevap anahtarları 3 Ekim'de açıklandı ve adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için internet sitesine akın etti. Belirli fiziki uygunluklara ve sınavdan alacakları puanlara göre kariyerlerine şekil verecek adayların kafasındaki "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu açıklık kazanmış oldu. Peki sonuçları nereden öğrenebiliriz? Özel Güvenlik görevlisi olmak için gereken şartlar neler? İşte tüm detaylar...

78. ÖZEL GÜVENLİK SINAV (ÖGG) SONUÇLARI AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Dair Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan 78. Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saate ilişkin ağırlıklı olarak sorgulama gerçekleştiriliyordu. 78. Özel Güvenlik (ÖGG) 12 Ekim 2018 Cuma tarihi itibariyle açıklanmıştır.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİKLERİN  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI NELER?

▶ Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

▶ Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

▶ Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

▶ Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

▶ Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

▶ Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma, gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.

ÖZEL GÜVENLİK NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir.

GEREKLİ ŞARTLAR İSE;

▶Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir,

▶Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır,

▶Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

 

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