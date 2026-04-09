        8 asırlık Ertokuş Medresesi Selçuklu mirasını geleceğe taşıyor

        8 asırlık Ertokuş Medresesi Selçuklu mirasını geleceğe taşıyor

        Isparta'nın Atabey ilçesinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Selçuklu uç kumandanı Ertokuş Gazi tarafından yaklaşık 8 asır önce yaptırılan medrese, kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreçte önemli bir eğitim merkezi olarak kullanılan Ertokuş Medresesi, tarihi kimliği korunarak ziyarete açık tutuluyor.

        Isparta Tarih Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bekir Manav, gazetecilere, medresenin Isparta'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu, yapının Selçuklu döneminden günümüze ulaşan nadir eserler arasında yer aldığını söyledi.

        Medresenin, kitabesine göre 1224'te inşa edildiğini belirten Manav, "Bu yapı, Ertokuş Gazi tarafından Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmış. Isparta'da Selçuklu dönemine ait ayakta kalan en önemli eserlerden biri. Kent merkezinde Selçuklu'ya ait bir yapının bulunmaması nedeniyle Atabey'deki bu medrese ayrı bir öneme sahip" dedi.

        Medresenin tarih boyunca eğitim merkezi olarak işlev gördüğünü vurgulayan Manav, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli devlet adamları ile ilmiye sınıfına mensup kişilerin burada yetiştiğini dile getirdi.

        Medresede yalnızca dini eğitim verilmediğine dikkati çeken Manav, şunları kaydetti:

        "Bu medreselerde geometri, cebir ve fizik gibi farklı bilim dallarında da eğitim veriliyordu. Öğrenciler belirli bir sistemle seçilerek kabul ediliyor, mezun olanlar kadı, müderris ya da devlet kademelerinde önemli görevler üstleniyordu. Bu yapı, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği taşıyor. Amacımız, yeni nesillere tarihi ve kültürel değerleri aktarmak ve Ertokuş Gazi'yi tanıtmak."

        Tarihi medrese, mimarisi ve köklü geçmişiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        #Ertokuş Medresesi
        #selçuklu mirası
