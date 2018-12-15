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Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'nde oturan İsa İley, 7 Aralık Cuma günü otomobiliyle ortadan kaybolunca ailesi jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, İley'in otomobilinin Denizli yönüne gittiğini belirledi. Denizli'de bir otele operasyon düzenleyen jandarma, otomobili kullanan F.Ö. ile eşi C.Ö.'yü gözaltına aldı.
İfadesi alınan çiftin, 7 Aralık'ta eğlenmek için evlerine götürdükleri İsa İley'i birlikte alkol aldıktan sonra boğdukları, parasını ve otomobilini gasp ettikleri belirlendi.
Çiftin, İley'in cesedini Elmalı ilçesinde ormanlık alana attıkları ortaya çıktı. İsa İley'in cansız bedeni bugün saat 13.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Bozhöyük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu ve Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüphelilerden F.Ö.'nün Kumluca'da gazinoda çalıştığı kaydedildi. Şüpheli çiftin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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