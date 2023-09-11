12 yaşındaki Evren bugün 8'inci sınıfa başlayacaktı, toprağa verildi
Aksaray'da kullandığı traktörün altında kalan 12 yaşındaki Evren, olay yerinde hayatını kaybetti. Bugün 8'inci sınıfa başlayacağı öğrenilen Evren, toprağa verildi
Aksaray'da kullandığı traktörün altında kalan ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12), hayatını kaybetti.
Acı olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi.
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
BUGÜN 8'İNCİ SINIFA BAŞLAYACAKTI
Evren Kocaöz'ün Ozancık Ortaokulu'nda okuduğu, bugün 8'inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaöz'ün cenazesi, bugün toprağa verildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.