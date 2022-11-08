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Ay tutulmasına son saatler! İşte okunması gereken dualar:

Bugün öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te, yaklaşık 50 dakika ila 1 saat arasında Ay tutulması gerçekleşecek. İşte Ay tutulması zamanında okunması gereken duaların listesi...

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  • 8 Kasım 2022 Ay tutulmasında hangi dualar okunur? Ay tutulmasında okunması gereken dualar hangileri?

    Bugün öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'da Ay tutulması gerçekleşecek. Hz. Muhammed güneş ve ay tutulmasının Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametler olduğu düşünüldüğünden bu eylemler gerçekleşene kadar namaz kılınıp dua okunmasını tavsiye etmiştir. 
  • 8 Kasım 2022 Ay tutulmasında hangi dualar okunur? Ay tutulmasında okunması gereken dualar hangileri?

    AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR İLE ESMA VE ZİKİRLER

    31 kez Ya Rakiybu

    75 kez Ya Muzillu

    14 kez Ya Vehhab

    100 kez Ya Gaffar

    1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

    306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

    7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.
  • 8 Kasım 2022 Ay tutulmasında hangi dualar okunur? Ay tutulmasında okunması gereken dualar hangileri?

    AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Bugün gerçekleşecek olan Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesi nedeniyle hava aydınlık olacak. Bu sebeple Ay tutulması görülmeyecek.
  • 8 Kasım 2022 Ay tutulmasında hangi dualar okunur? Ay tutulmasında okunması gereken dualar hangileri?

    KANLI AY TUTULMASINDA HAVA KIRMIZI MI OLACAK?

    Kanlı Ay Tutulması zamanında Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen karanlığa alır ve bu durumda Tam Ay Tutulması yaşanır. Ay ise bu süreçte kırmızı görünür.

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