81 sanatçı Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 'Gazze' sessizliğini eleştirdi

Dünya genelinde tanınan 81 yönetmen, oyuncu ve yapımcı, Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) yetkililerinin, İsrail'in saldırıları ve işgali altındaki Gazze'ye yönelik sessizliğini ve bu konuda konuşan sanatçıların ifade özgürlüğünü savunmamasını eleştirdi.

Variety dergisinin haberine göre; dünyaca ünlü sanatçılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Berlinale'nin yetkililerine açık mektup yazdı.

Aralarında; Javier Bardem, Tilda Swinton, Brian Cox ve Adam McKay'in de bulunduğu 81 sanatçının imzaladığı mektupta, festival yetkililerinin Gazze konusundaki tutumları eleştirildi.

Mektupta, "Berlinale'in, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma ve Alman devletinin bu soykırımın mümkün kılınmasındaki kilit rolüne karşı çıkan sanatçıları sansürlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık" ifadesi kullanıldı.

Sanatçıların, sinema sektöründeki kurumlardan "Filistinlilere karşı devam eden korkunç şiddete ortak olmamalarını bekledikleri" belirtilen mektupta, festival yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmaya ve bunu açıkça ifade etmeye çağrıldı.

Son dönemde sinema dünyasının İsrail'i giderek daha fazla boykot ettiğine dikkat çekilen mektupta, Berlinale'in henüz Filistinlilerin yaşam hakkını teyit eden ve bu konuya sessiz kalmak istemeyen sanatçıların arkasında duracağını belirten bir açıklama yayımlamadığı vurgulandı.