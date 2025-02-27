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        Haberler Gündem İstanbul 8+1 taksilerle ilgili teklif alt komisyona gönderildi | Son dakika haberleri

        8+1 taksilerin normal taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona gönderildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın, normal taksiye çevrilmesine ilişkin teklif, tekrar görüşülmek üzere alt komisyona sevk edildi. Araçları 8+1 taksiye dönüştürülen esnaf da karar tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:16
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        8+1 taksilerle ilgili teklif alt komisyona gönderildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

        Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 717 aracın dönüşüm taahhüt maddesindeki, "Minibüs plakası taksi plakasına dönüşen taşımacılar en az 3 yıl süreyle sarı, siyah veya turkuaz taksiye geçiş yapamayacaktır." kısmında değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

        Gündem maddesinde, 8+1 olarak faaliyet gösteren 717 araca, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınması teklif edildi.

        Aynı madde içerisinde, taksilerin tüzel kişilere kiralamasına ilişkin 8+1 araçla hizmet vermek isteyen esnafla çalışmak üzere "Kurumsal Taksi İşletmeciliği" yapılabilmesi için mevzuat oluşturulması teklifi de gündeme geldi.

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        Bu kapsamda isteyen esnafın aracını kiralayabileceği, istemeyen esnafın ise dönüşüm yapabileceği belirtildi.

        Toplantıda sektör temsilcileri, taksilerin tüzel kişilere kiralanması kısmı ile minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 717 aracın normal taksiye çevrilmesi kısmının ayrı ayrı oylanmasını istedi.

        İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün ise maddedeki iki kısmı da aynı anda oylayacaklarını söyledi.

        İki kısmın da aynı anda oylandığı toplantıda, gündem maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Bunun üzerine maddenin tekrar görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesi kararlaştırıldı.

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        Araçları 8+1 taksiye dönüştürülen esnaf da UKOME toplantısı sırasında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde bekledi.

        Kiralama mevzuatı ile normal taksiye dönüşüm kısmının aynı maddede yer almasına ve maddenin tekrar görüşülmek üzere alt komisyona gönderilmesine tepki gösteren esnaf, "Gürkan Akgün istifa" sloganları attı.

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