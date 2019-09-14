Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

83. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 2019 Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgula

83. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı! Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden sorgulama işlemi yapabilir. İşte 83. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Özel Güvenlik

83. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. 25 Ağustos 2019 tarihinde binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim 59. Yenileme Eğitim Sınavı'nın sonuçları 13 Eylül 2019 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından erişime açıldı. İşte 83. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama sayfası...

83. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI - 2019

Özel Güvenlik Sınav sonuçları (ÖGG) açıklandı. Sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sayfasında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar TC kimlik numarasını, sınav adını ve güvenlik kodlarını doldurarak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

83. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

ÖGG BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR 2019

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde yetkilendirilen ve görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 2017 takvim yılında 6 sınav yapılması kararlaştırılmıştı. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için eğitim kurumlarında yapılan eğitim programlarına katılmak gerekmektedir. Eğitim sonrası Özel güvenlik sınavına girmek gerekiyor. Yapılacak olan sınavda 100 soru soruluyor ve 60 puan alan adaylar sertifika alma hakkına sahip oluyor. Sınavı geçemeyen adaylar sonra ki son 4 sınavda başarılı olmaya çalışıyor.

Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek öğreniliyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor. Güvenlik Görevlisi mesleği, son zamanların en gözde ve yoğun talep gören meslekleri arasında. İlk etapta adaylar Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğreniyorlar. Ardından Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyorlar ve Özel Güvenlik Sertifikalarını ayrıca kimliklerini alıp istedikleri yerlerde işe başlama hakkına sahip oluyorlar. Güvenlik görevlisi kartları da iki gruptan oluşmaktadır. Güvenlik eğitimine katılan kursiyerler güvenlik kimlik kartlarını taşıdıkları kriterlere göre silahlı güvenlik kartı ya da silahsız güvenlik kartı almaktadırlar.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehir hatları kış tarifesine geçiyor, seferler artıyor
GÜNDEMŞehir hatları kış tarifesine geçiyor, seferler ...
Babanın uyanıklığı korkunç gerçeği ortaya çıkardı
GÜNDEMBabanın uyanıklığı korkunç gerçeği ortaya çıkardı
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den ek tercih sonuçları açıklaması geldi mi?
GÜNDEMYKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika... Kıyafet davasında çok önemli gelişme! "Kadın derneğine bağış yapmam! Sanık olurum!"
GÜNDEM"Kadın derneğine bağış yapmam! Sanık olurum!"
Son dakika... 4 yaşındaki çocuğun 'hiperaktif'lik gerekçesiyle anaokulundan atıldığı iddiası
GÜNDEM"Taha'yı istenmeyen çocuk ilan ettiler"
Son dakika... Muğla Ortaca'daki yangın için helikopter desteği! - Haberler
GÜNDEMAteş çemberi büyüyor! Helikopter desteği geldi
Çekirdek yiyen arkadaşını vurdu; saklandığı evden cephanelik çıktı - Haberler
GÜNDEMÇekirdek yiyen arkadaşını vurdu; saklandığı evden ...
Son dakika... Akılalmaz olay! İstismara kalkıştı olmadı darp etti! Fatma nine bizi affet! - Haberler
GÜNDEMİstismara kalkıştı olmadı darp etti! Fatma nine bizi ...
Son dakika... 54 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 222 astsubaya gözaltı kararı! - Haberler
GÜNDEM54 il ve KKTC'de operasyon: 222 astsubaya gözaltı ...
Son dakika... Akılalmaz dehşet! Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı! - Haberler
GÜNDEMOyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X