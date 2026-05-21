        9. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran'da Paribu Art'ta

        9. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran’da Paribu Art’ta

        İstanbul Comics and Art Festival, 13-14 Haziran'da ilk kez Paribu Art'ta gerçekleşecek dokuzuncu edisyonunda; çizgi roman, illüstrasyon, karikatür, fanzin, animasyon ve sokak sanatını bağımsız üretim kültürü etrafında bir araya getirerek ziyaretçilere canlı performanslar, atölyeler ve yaratıcı buluşmalarla dolu alternatif bir sanat deneyimi sunacak

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:08 Güncelleme:
        9. İstanbul Comics and Art Festival Paribu Art'ta

        İstanbul’un alternatif sanat sahnesini bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival, Dream Sales Machine organizasyonuyla bu yıl dokuzuncu kez çizgi roman, illüstrasyon, karikatür, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Festival, 13-14 Haziran tarihlerinde ilk kez Paribu Art’ta gerçekleşecek.

        Yıllar içinde İstanbul’un bağımsız üretim kültürünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen festival; yayınevleri, bağımsız sanatçılar, çizerler, tasarımcılar ve yaratıcı toplulukları bir araya getirirken ziyaretçilerine yalnızca bir festival deneyimi değil, yaşayan bir kültür alanı sunuyor.

        Bu yıl festival programında Gerekli Şeyler, Kara Karga, Athica, Kayıp Kıta, Flaneur gibi önemli yayınevleri ve Big Baboli, Flashmarket, dirt cake studio, MRE, Bülent Gültek, Ezgi Arslan, Selin Çınar gibi sanatçı stantlarının yanı sıra; Hollanda Krallığı desteğiyle Hollandalı sanatçılar ve Türkiye’den sanatçılar canlı duvar sanatı uygulamaları gerçekleştirecek. Festivalde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar yer alacak. Özellikle festival alanına yayılan canlı çizim çalışmaları sayesinde ziyaretçiler üretim süreçlerini doğrudan izleme fırsatı bulacak.

        Şehrin dört bir yanından katılımcıları ağırlamaya hazırlanan festival, bağımsız yayıncılıktan illüstrasyona, underground çizgi kültüründen yeni nesil sokak sanatına kadar geniş bir yaratıcı alanı kapsıyor. Festival biletleri Biletino ve Paribu Pass platformlarından temin edilebiliyor

