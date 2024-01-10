Reytinglerde "Aile" günü! 9 Ocak AB ve total reyting sonuçları
Reyting sonuçları 9 Ocak akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yılbaşı arası sonrası yeni bölümleriyle ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizler zirve yarışında rakiplerini zorladı. İşte 9 Ocak AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 10.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:26
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Reyting sonuçları 9 Ocak Salı akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 9 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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9 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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9 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer