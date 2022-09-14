İbrahim Tatlıses'e bir dönem sitem etmiştin sanki... "Destekliyor gibi gözükseler de benim önümü kestiler. Benim geleceğimden çok korktular. İbo Show'da konuk olarak 6 ay boyunca şarkı söyledim, hiç para almadım." diye bir açıklaman var...

İbrahim Tatlıses ile aram çok iyi. Evet, 6 ay para almadan programına çıktım ama o sözlerim çarpıtıldı. İbrahim Ağabey beni çok destekledi ama 'Benden önce kardeşi (Hüseyin Tatlı) var. Destek olursa daha çok kardeşine olur' dedim. 2016 yılında konuştuğum şeyler... Sonuçta insanın bir günü, bir gününü tutmuyor olabilir. Saygım sonsuz, onun şarkılarıyla büyüdüm. İnsanlar o dönem İbo Show'a çıkmak için sıraya girerlerdi. Çok önemli vitrindi. Benim tanınmamda çok etkili oldu İbrahim Ağabey... O günleri yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.

En son ne zaman görüştünüz?

2019'da annesinin vefatında taziye ziyaretine gittim.