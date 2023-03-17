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A ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce a ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe; Ural Altay dil grubunun Altay koluna mensup olan bir dildir. Sondan eklemeli diller arasında yer alan ve bu özelliği sebebiyle bazı dillerle de benzerlikler gösteren Türkçede a harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? A ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

A İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce A İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler hteg
HABERTURK.COM

Türk Dil Kurumu’na göre Türkçede 600 binin üzerinde kelime bulunmaktadır. Peki, a ile başlayan kelimeler hangileridir? Türkçede a ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

A Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinin 8 ünlü harfinden bir tanesi olan a harfi; e harfi ile birlikte Türkçede en çok kullanılan sesli harfler arasında başı çekmektedir. Tarih kökleri günümüzden çok eskiye, Mısır ve Girit hiyerogliflerine dayanan a harfi; 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile birlikte Türk alfabesindeki yerini almıştır ve bugün yaklaşık 4500 kelimenin a harfi ile başladığı bilinmektedir.

Aşağıda sıralamış olduğumuz ara başlıklarımızda, sayıları bu 4500’i bulan sözcüklerden 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli olup da öne çıkan birtakım kelimeleri sizler için sıraladık. Şimdi gelin hep birlikte bu kelimelere birlikte göz atalım:

A İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

  • abes, abla, acar, acem, acil, aciz, acur, açan, açar, açık, açış, adak, adam, adaş, aday, adet, afet, afiş, ağaç, ağda, ağıt, ağız, ağrı, ahir, aile, ajan, akçe, akıl, akım, akın, akli, akne, aksi, akor, akut, alan, alay, alem, alet, alev, alfa, algı, altı, alın, allı, altı, amaç, aman, amfi, amir, amme, anam, anca, anıt, anız, anne, apak, apse, araç, arak, argo, arla, arpa, arsa, arzu, askı, asla, aşçı, ateş, atkı, atom, avam, avuç, ayan, ayıp, ayin, ayva, azap, azar, azat, aziz, azot,

A İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • abacı, abana, abaza, abbas, abdal, abiye, ablak, abone, acaba, acele, acemi, acıma, acılı, açıcı, açlık, açmak, açmaz, adeta, adres, afaki, afili, ağlak, ahali, ahbap, ahenk, ahkam, ahlak, ahmak, ahşap, ajans, akıcı, akide, aklen, akmaz, akrep, aksak, aktif, aktör, albay, albüm, aleni, alıcı, altın, amele, amigo, amper, anane, ancak , anket, anons, ansız, anten, anzak, aplik, araba, aracı, arama, arazi, arena, arıza, armut, arsız, asabi, asmak, astım, aşılı, atlas, avare, aygur, aymaz, ayran, azlık, azize, azami, azman.

A İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • abajur, abaküs, abanma, abdest, abluka, absürt, acayip, acente, acıklı, acımak, acınma, acısız, açacak, açelya, açıkça, açılış, adalet, adapte, adliye, afacan, aferin, afiyet, ağarma, ağlama, ağrılı, ahilik, ahlama, ailece, ajanda, akarsu, akasya, akbaba, akıllı, akıntı, akıtma, akraba, aksama, aktüel, alamet, alaşım, alaycı, alçılı, alerji, alfabe, alıntı, alışık, amaçlı, amazon, amblem, amiral, amorti, analiz, analog, ananas, aniden, anlama, aparat, asalet, asayiş, asbest, aseton, asfalt, asılma, askeri, asuman, aşerme, aşiyan, atalet, atanma, atkılı, avanak, avlama, avukat, ayarcı, ayılma, aynacı, azalış, azıcık, azrail.

A İle Başlayan İngilizce Kelimeler

A harfi ile başlayan bazı İngilizce kelimelerin yazılışları ve Türkçe anlamları şu şekildedir:

  • Ability: Yetenek
  • Above: Hakkında
  • Accident: Kaza
  • Actually: Aslında
  • Advice: Tavsiye
  • Again: Tekrar
  • Age: Yaş
  • Ago: Önce
  • Airplane: Uçak
  • Alet: Uyarı
  • Animal: Hayvan
  • Answer: Cevap
  • Anybody: Kimse
  • Angry: Öfkeli
  • Apple: Elma
  • Architect: Mimar
  • April: Nisan
  • Army: Ordu
  • Attention: Dikkat
  • Away: Uzak
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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