Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına katılmak için hazırlık maçları oynayan A Milli Erkek Takımı, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştığı Türk Telekom’u 86-73'lük skorla mağlup etti.

Milliler mücadeleye Kartal Özmızrak, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar beşiyle başladı. Oyunun başında savunma kaynaklı sayılarla skor bulan milliler, Ersan ve Wilbekin’in basketleriyle 5.dakikada skoru 15-6’ya getirdi. Mola alan Türk Telekom, ara sonrasında Gabriel ve Landesberg ile basketler buldu. İlk periyotu 25-22 önde tamamlayan A Milli Erkek Takımı, Semih Erden ve Melih Mahmutoğlu’nun sayılarıyla 15.dakikada durumu 33-39’a getirdi. Bire birlerde Landesberg ile hücumları değerlendiren rakibi karşısında milliler ilk yarıyı, Cedi Osman’ın basketiyle 45-44 önde kapattı. Düşük tempoda başlayan üçüncü periyotun ilk bölümünde Türk Telekom, pota altında Vladimir Stimac’ı topla buluşturarak hücum etti. Bu bölümde Furkan Korkmaz ve Cedi Osman ile hücumlarda 10-0’lık seri çıkartan milliler, 26.dakikada skoru 60-50 yaptı. Karşılaşmanın dördüncü periyotuna 65-58 üstün giren Ay-yıldızlılar, Semih Erden ve Ersan İlyasova ikilisiyle pota altını etkili kullandı. 34.dakikada 75-65’lik skorla 10 sayılık farkı yakalayan A Milli Erkek Takımı, karşılaşmadan da 86-73 galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlıların Türk Telekom ile oynadığı hazırlık mücadelesini TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ve TBF Yöneticileri de takip etti.

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