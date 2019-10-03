\u00c7in in ev sahipli\u011finde 31 A\u011fustos-15 Eyl\u00fcl de ger\u00e7ekle\u015ftirilen 2019 FIBA D\u00fcnya Kupas\u0131 nda salona en \u00e7ok seyirciyi T\u00fcrkiye nin ABD ile oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7 \u00e7ekti. Uluslararas\u0131 Basketbol Federasyonlar\u0131 Birli\u011finin (FIBA) yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re turnuva, d\u00fcnyada 3 milyardan fazla izleyici kitlesine ve sosyal medyada 1,5 milyar izlenme oran\u0131na ula\u015farak rekor k\u0131ran sonu\u00e7lar elde etti. \u0130lk defa 32 tak\u0131m\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla d\u00fczenlenen D\u00fcnya Kupas\u0131 nda, T\u00fcrkiye nin ABD ile yapt\u0131\u011f\u0131 ve b\u00fcy\u00fck \u00e7eki\u015fmeye sahne olan kar\u015f\u0131la\u015fma, salonda en fazla seyirciyle oynanan ma\u00e7 oldu. \u0130ki tak\u0131m aras\u0131nda 1. turda oynanan ve ABD nin 93-92 \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle tamamlanan kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 18 bin seyirci salonda izledi. D\u00fcnya Kupas\u0131 n\u0131 toplam 794 bin 951 ki\u015fi yerinde izledi. Turnuvay\u0131 d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 81 \u00fclkeden 2 bin 422 medya mensubu takip etti. FIBA, 190 b\u00f6lgede yay\u0131n yapmak i\u00e7in 70 in \u00fczerinde yay\u0131n orta\u011f\u0131yla birlikte \u00e7al\u0131\u015farak, 2014 teki son D\u00fcnya Kupas\u0131 na k\u0131yasla, ortalama izleyici kitlesini y\u00fczde 80 den fazla art\u0131rd\u0131. Sadece \u0130spanya ile Arjantin aras\u0131nda oynanan final ma\u00e7\u0131, d\u00fcnyada 160 milyon ki\u015fiye ula\u015ft\u0131. 10 milyonun \u00fczerinde \u0130spanyol basketbolsever tak\u0131mlar\u0131n\u0131n \u015fampiyon oldu\u011fu final ma\u00e7\u0131n\u0131 izledi. Sosyal medyada ise #FIBAWC ve #WorldGotGame etiketleri kullan\u0131larak 22 milyar g\u00f6sterim ve 535 milyon etkile\u015fim elde edildi. Sosyal medya kanallar\u0131nda kayda de\u011fer bir b\u00fcy\u00fcme ger\u00e7ekle\u015ftiren FIBA n\u0131n, FIBA ve D\u00fcnya Kupas\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131 24 milyondan fazla takip\u00e7iye ula\u015ft\u0131. D\u00fcnya Kupas\u0131 n\u0131n mobil uygulamas\u0131 iki milyondan fazla indirilirken, 12 dilde mevcut olan uygulama ve resmi internet sitesi, turnuva boyunca 146 milyon g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenme ald\u0131. D\u00fcnya Kupas\u0131 ndaki ilgiyle ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, D\u00fcnya Kupas\u0131 yeni bir d\u00f6nem ve yeni rekorlar\u0131n sahibi oldu. Oyuncular sahada yeni standartlar belirlerken, saha d\u0131\u015f\u0131nda TV ve sosyal medyada \u015fu ana kadar ki en b\u00fcy\u00fck eri\u015fim oranlar\u0131n\u0131 elde ettik. Bu rekor k\u0131ran istatistikler say\u0131lardan daha fazlas\u0131n\u0131 g\u00f6stermektedir, insanlara d\u00fcnyaca sevilen basketbolun hikayesini anlat\u0131yorlar. ifadelerini kulland\u0131.