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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı!

        FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek Filenin Efeleri'nin kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:36 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:36
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        Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu açıklandı!
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        FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

        Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

        Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

        Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        PROGRAM

        Milletler Ligi'nin 2. etabında ilk maçını yarın Slovenya ile yapacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

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        Yarın:

        16.00 Türkiye-Slovenya

        26 Haziran Perşembe:

        18.30 Türkiye-Ukrayna

        28 Haziran Cumartesi:

        19.00 Bulgaristan-Türkiye

        29 Haziran Pazar:

        15.00 Türkiye-Fransa

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