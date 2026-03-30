Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Kosova maçına hazır! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Kosova maçına hazır!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milliler, Kosova maçına hazır!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Ay-yıldız futbolcu Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

        Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

        A Milli Takım kafilesi, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Priştine'ye hareket edecek.

        Milliler, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

