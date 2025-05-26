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        Haberler Spor Basketbol A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya mağlup oldu

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile oynadığı karşılaşmada 81-61 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:53
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        Potanın Perileri hazırlık maçında Fransa'ya mağlup!
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile oynadığı karşılaşmada 81-61 mağlup oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Complexe Rene Tys'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Meltem Yıldızhan, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek, beşi ile başladı.

        Milliler, ilk yarısını 40-25 geride tamamladığı maçtan 81-61 yenilgiyle ayrıldı.

        A Milli Takım'da Sinem Ataş 19 sayı, 6 ribaund ve Elif Bayram 8 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

        Fransa'da ise Iliana Rupert 26 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

        Ay-yıldızlı kafile, bugün (26 Mayıs Pazartesi) İstanbul'a dönecek ve Litvanya ile oynayacağı özel karşılaşmalar için çalışmalarını sürdürecek.

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