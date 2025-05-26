A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile oynadığı karşılaşmada 81-61 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Complexe Rene Tys'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Meltem Yıldızhan, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek, beşi ile başladı.

Milliler, ilk yarısını 40-25 geride tamamladığı maçtan 81-61 yenilgiyle ayrıldı.

A Milli Takım'da Sinem Ataş 19 sayı, 6 ribaund ve Elif Bayram 8 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Fransa'da ise Iliana Rupert 26 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

Ay-yıldızlı kafile, bugün (26 Mayıs Pazartesi) İstanbul'a dönecek ve Litvanya ile oynayacağı özel karşılaşmalar için çalışmalarını sürdürecek.